Аварийные бригады вернули свет в 11 населенных пунктов Донетчины

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 11 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за сутки аварийные бригады смогли вернуть электричество в дома 20 582 семей в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах.



«Энергетикам удалось восстановить электричество для более восьми тысяч семей Торецкой громады и 9,7 тысячи — Славянской громады. Удалось подключить к свету и более 1,2 тысячи семей Марьинской громады. Также работы проводились в Краматорской и Авдеевской громадах», — отметили в энергокомпании.



Также сообщается, что самыми тяжелыми направлениями остаются Бахмутское, Авдеевское, Торецкое и Марьинское. Пока что без света — 113 населенных пункта области.