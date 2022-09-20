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Аварийные бригады вернули свет в 11 населенных пунктов Донетчины

20 сентября 2022, 20:04

Аварийные бригады вернули свет в 11 населенных пунктов Донетчины

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 11 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.

Отмечается, что за сутки аварийные бригады смогли вернуть электричество в дома 20 582 семей в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах.

«Энергетикам удалось восстановить электричество для более восьми тысяч семей Торецкой громады и 9,7 тысячи — Славянской громады. Удалось подключить к свету и более 1,2 тысячи семей Марьинской громады. Также работы проводились в Краматорской и Авдеевской громадах», — отметили в энергокомпании.

Также сообщается, что самыми тяжелыми направлениями остаются Бахмутское, Авдеевское, Торецкое и Марьинское. Пока что без света — 113 населенных пункта области.

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