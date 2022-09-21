Зеленский: Наши позиции не меняются от шума и любых анонсов где-то

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины не меняются в зависимости от «шума или любых анонсов» извне. Об этом он сказал в ночном видеообращении.



«Сегодня достаточно шумные новости из России. И много вопросов на этот счет. Но что, собственно, случилось? Что прозвучало из того, что не звучало раньше?» — задал вопрос Зеленский.



По его словам, позиции Украины четкие и хорошо известны.



«Больше поддержки для Вооруженных Сил Украины, больше поддержки для разведки, больше поддержки для Сил специальных операций, больше поддержки для СБУ, Нацгвардии, полиции, пограничников — для всех, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность», — сказал президент.



Он подчеркнул, что «только это нас и должно интересовать».



«Не то, что звучит где-то, а то, что наша задача. Наши позиции не изменяются от шума или каких-либо анонсов откуда-то. И имеем в этом полную поддержку наших партнеров. Так что сохраняем давление. Сохраняем единство. Защищаем Украину. Освобождаем нашу землю. И не проявляем никакой слабости», — резюмировал Зеленский.

Это заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал на фоне ожидания видеообращения президента России Владимира Путина, которое перенесли с вечера вторника на среду, 21 сентября.