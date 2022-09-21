Мэр Харькова показал последствия ночного обстрела Холодногорского района

Появились фото последствий ночного обстрела Холодногорского района Харькова. Их опубликовал мэр Харькова Игорь Терехов.

Он отметил, что в доме, где были заблокированы жители из-за обстрела, ГСЧС Харькова спасла 10 человек, по другому адресу нашли одного раненого.

По словам Терехова, в обоих жилых домах разрушены крыши, верхние этажи, лестничные клетки.

«На данный момент известно о четырех «прилетах» ночью. Один из них пришелся на пустырь возле частных домов. А еще один - на инфраструктурный объект - там ночью был небольшой пожар и частичное разрушение зданий. Все прилеты в Холодногорском районе», - написал мэр Харькова.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска нанесли удары по городу Николаевка в Донецкой области, пытаясь поразить Славянскую ТЭС.