Ночью российская армия дважды обстреляла Никополь

Ночью российские войска нанесли удар по жилым кварталам Никопольского и Криворожского районов Днепропетровской области из ствольной артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Никополь обстреляли дважды. Туда прилетели 30 русских снарядов. Пострадал 56-летний мужчина. В городе повреждены более 20 многоэтажек и частных домов, автомобили, газопроводы и линии электропередач. Вражеские снаряды изуродовали и местный хлебокомбинат, садик, библиотеку и несколько магазинов», - написал он.

Также Резниченко рассказал, что в Криворожском районе вчера поздно вечером под вражеский огонь попала Зеленодольская община. Обошлось без пострадавших. В Большой Костромке, как отметили в Днепропетровской ОВА, российскими снарядами были повреждены несколько частных домов, без света осталось 350 семей.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска нанесли удары по городу Николаевка в Донецкой области, пытаясь поразить Славянскую ТЭС.