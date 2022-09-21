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В Минцифре ответили на планы Путина относительно мобилизации

21 сентября 2022, 11:41

В Минцифре ответили на планы Путина относительно мобилизации

В министерстве цифровой трансформации Украины в связи с планами РФ провести мобилизацию обещают еще больше внимания уделять проекту «Армия дронов». Об этом сообщил министр Михаил Федоров.

«Наша команда еще больше будет уделять внимание проекту «Армия дронов», чтобы обеспечивать ВСУ современными эффективными беспилотниками. На каждого мобилизованного и танк в России должно быть несколько боевых снарядов для дронов у нас», - заявил министр.

Также он выразил уверенность в том, что украинские технологические компании должны сфокусироваться на развитии технологий в military-tech, стать «еще более инновационными, быстрыми и гибкими».

Ранее, напомним, президент России Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в РФ пригрозил западным странам применением ядерного оружия

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