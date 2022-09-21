Зеленский назначил главу Херсона. Предыдущего мэра похитили оккупанты

Начальником Херсонской городской военной администрации назначена Галина Луговая. Соответствующее распоряжение подписал президент Украины Владимир Зеленский.



Отметим, что херсонский городской голова Игорь Колыхаев находится в плену у оккупантов. Галина Луговая была секретарем Херсонского городского совета, а после похищения Колыхаева, с июля, взяла его обязанности на себя.



Кроме того, Зеленский назначил еще ряд начальников в военных администрациях Херсонской области. В частности, назначены:

на должность начальника Борозенской сельской военной администрации Бериславского района Херсонской области — Семен Мощенский;

начальника Великокопановской сельской военной администрации Херсонского района Херсонской области — Алексей Соловьев;

начальника Верхнерогачинской поселковой военной администрации Каховского района Херсонской области — Артур Давыдов;

начальника Горностаевской поселковой военной администрации Каховского района Херсонской области — Роман Фролов;

начальника Миловской сельской военной администрации Бериславского района Херсонской области — Любовь Минько;

начальника Новониколаевской сельской военной администрации Скадовского района Херсонской области — Евгения Глебова.