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Украина вернула из российского плена «азовцев»

21 сентября 2022, 23:24

Украина вернула из российского плена «азовцев»

Освобожденные военнопленные. Фото: «Суспільне» Освобожденные военнопленные. Фото: «Суспільне»

Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, в частности, военных полка «Азов».

В частности, известно о возвращении медика Екатерины Полищук «Пташки», начальника патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина и старшего сержанта 36-й бригады Михаила Дианова. Также на свободу вышел полицейский из Мариуполя Святослав Ермолов. 

Как сообщает «Суспільне», обмен прошел в Черниговской области. Опубликованы первые кадры после обмена.


 

В ходе обмена российской стороне были переданы военные, попавшие в плен в результате отступления на Харьковском направлении, а также пленные летчики ВС РФ, заявил «замминистра информации ДНР» Даниил Безсонов.

 

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