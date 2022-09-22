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В Донецкой области погибли пять мирных жителей от обстрелов в сутки

22 сентября 2022, 08:59

В Донецкой области погибли пять мирных жителей от обстрелов в сутки

Пять мирных жителей погибли 21 сентября в Донецкой области от обстрелов российскими оккупантами жилых домов и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Два человека погибли в Курахово, один в Бахмуте, один в Авдеевке и один в Карловке. Еще 12 человек получили ранения.

Кирилленко отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил 21 сентября вечером, что из российского плена были освобождены 215 человек.

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