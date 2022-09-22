В Донецкой области погибли пять мирных жителей от обстрелов в сутки

Пять мирных жителей погибли 21 сентября в Донецкой области от обстрелов российскими оккупантами жилых домов и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



Два человека погибли в Курахово, один в Бахмуте, один в Авдеевке и один в Карловке. Еще 12 человек получили ранения.



Кирилленко отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил 21 сентября вечером, что из российского плена были освобождены 215 человек.