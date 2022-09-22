Ракетный удар по Запорожью девять ракет: Погиб один человек, еще пятеро ранены

Фото: Telegram / Кирилл Тимошенко

В Запорожье в результате обстрелов погиб один человек, еще пятеро пострадали. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.



По словам заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, сегодня утром оккупанты выпустили по Запорожью и пригороду девять ракет.



«Российские изверги выпустили ракету в отель в центральном парке. Там существенные разрушения, люди остаются под завалами. Спасатели работают над разбором завалов и освобождением людей», - говорится в сообщении.



Кроме этого оккупанты попали в электрическую подстанцию. В результате южные громады Запорожского района без электроэнергии, кроме этого есть попадания в телебашню.



Тимошенко отметил, что экстренные службы работают над устранением последствий.

Фото: Telegram / Кирилл Тимошенко