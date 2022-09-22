Мужчинам до 35 лет рекомендуют покинуть оккупированную армией РФ территорию

Мужчинам до 35 лет рекомендуют немедленно покинуть оккупированную территорию по маршруту Крым-Грузия. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его информации, уже сегодня на блокпосте оккупантов в Васильевке мужчин в возрасте от 18 до 35 лет не пропустили в сторону Запорожья. Федоров прогнозирует, что такая практика будет продолжаться, а цель оккупантов – мобилизация украинских мужчин в качестве «пушечного мяса» на фронт.

«В 2014 году в так называемых ЛНР/ДНР оккупанты устраивали настоящую охоту на мужчин. Так же они поступят и на ВОТ Запорожской и Херсонской областей», - написал он.

Федоров заявил, что необходимо уже сейчас либо пытаться выезжать в сторону Запорожья, либо выбрать альтернативный путь – в сторону Грузии через временно оккупированный Крым, отметив, что времени осталось мало.

Ранее, напомним, президент России Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в РФ пригрозил западным странам применением ядерного оружия.