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Полицейские показали как выглядит школа в Часов Яре после атаки оккупантов

22 сентября 2022, 16:50

Полицейские показали как выглядит школа в Часов Яре после атаки оккупантов

Полицейские показали последствия обстрела российской армии музыкальной школы в Часов Яре Донецкой области. 

Сообщается, что ракетный удар по городу произошел около 23:00.



«В результате обстрела полностью разрушена музыкальная школа, существенные повреждения получила библиотека и центр предоставления административных услуг, который располагался в этом здании», - написали правоохранители, отметив, что жертв удалось избежать, потому как в это время в помещении никого не было.

Полицейские осмотрели эпицентр взрыва и изъяли обломки ракеты, задокументировав последствия удара.

Сообщается также, что начато досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины «Нарушение законов и обычаев войны».

Ранее в в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что правоохранители за сутки зафиксировали последствия 21 удара российских войск по региону.

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