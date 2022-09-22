Полицейские показали как выглядит школа в Часов Яре после атаки оккупантов

Полицейские показали последствия обстрела российской армии музыкальной школы в Часов Яре Донецкой области.



Сообщается, что ракетный удар по городу произошел около 23:00.







«В результате обстрела полностью разрушена музыкальная школа, существенные повреждения получила библиотека и центр предоставления административных услуг, который располагался в этом здании», - написали правоохранители, отметив, что жертв удалось избежать, потому как в это время в помещении никого не было.



Полицейские осмотрели эпицентр взрыва и изъяли обломки ракеты, задокументировав последствия удара.



Сообщается также, что начато досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины «Нарушение законов и обычаев войны».

Ранее в в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что правоохранители за сутки зафиксировали последствия 21 удара российских войск по региону.