«Это выбор — погибнуть или жить»: Зеленский обратился к россиянам

У россиян после объявления мобилизации есть несколько вариантов, как выжить в войне с Украиной. Один из них — сдача в плен. Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.



«Сейчас для вас время выбора. Для мужчин в России это выбор — погибнуть или жить, стать калекой или сохранить здоровье. Для женщин в России выбор — потерять навсегда мужей, сыновей, внуков или все-таки попытаться защитить их от гибели, от войны, от одного человека», — обратился к россиянам Зеленский.



По его словам, точно известно, что повестки на 300 тысяч человек были напечатаны и подписаны заранее, еще до того, как появилось решение о мобилизации. Украинская разведка это доказала.



«Но российское руководство готовится забрать в армию до миллиона мужчин — это то главное, о чем они сейчас умалчивают. Мы знаем, что они будут брать всех без разбора. Не только военных в запасе, а любых мужчин. 55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это — варианты для вас, чтобы выжить», — подчеркнул президент.



Также он обратился к российским матерям.



«Не сомневайтесь, что дети верхушки вашего государства на войне против Украины не окажутся. Те, кто принимают решения в вашей стране, берегут своих детей. А ваших детей даже не хоронят. А мы своих возвращаем», — сказал Зеленский.

Ранее сдаваться в плен россиян призвал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.



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