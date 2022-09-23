В Луганской области созданы 20 военных администраций

В Луганской области образованы 20 военных администраций населенных пунктов. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.



Согласно документу, образованы на базе военно-гражданских администраций в Счастьинском районе Луганской области:

Нижнетепловская сельская военная администрация;

Станично-Луганская поселковая военная администрация;

Широковская сельская военная администрация;

Счастьинская городская военная администрация.

«В связи с образованием военных администраций населенных пунктов, указанных в части первой настоящей статьи, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий», — говорится в указе.



Также прописано образование еще 16 сельских, поселковых и городских военных администраций.