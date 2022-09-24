Днепропетровщина под утро попала под обстрел, есть раненые

Никопольский район. Фото: ОВА

Российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Есть пострадавшие. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



«На рассвете направили свои "Грады" и "Ураганы" на две громады — Марганецкую и Красногригорьевскую. В Марганце ранены два человека — 51-летняя женщина и 49-летний мужчина. Оба в больнице. Женщина в тяжелом состоянии», — отметил Резниченко.



По информации ОВА, снарядами повреждено более 20 частных и многоэтажных домов, до десяти хозяйственных построек, местный хлебозавод и пара учреждений. Загорелись несколько автомобилей. Пожарные уже потушили пламя.



Более двух тысяч семей в Марганце без света. Над восстановлением работают аварийные бригады энергетиков.

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