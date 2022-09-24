Оккупанты атаковали восемь населенных пунктов Донетчины, уничтожены гражданские объекты

Донецкая область. Фото: полиции

Российские войска за сутки атаковали восемь населенных пунктов Донетчины. Оккупанты открывали огонь по жилому сектору. Есть пострадавшие гражданские. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.



Отмечается, что армия России ударила по Авдеевке, Бахмуту, Курахово, Великой Новоселке, Острому-2, Карловке, Первомайскому, Николаевке. Противник применил против мирного населения ракеты, РСЗО «Ураган», артиллерию.



«Уничтожены и повреждены 25 гражданских объектов: 18 жилых домов, фильтровальная станция, территория коксохимического завода, пешеходный мост. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины», — подчеркнули в ведомстве.

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