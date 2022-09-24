Электрики работали на Донетчине: Свет вернули в дома восьми тысяч семей

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в шести населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за 23 сентября аварийно-ремонтные бригады смогли вернуть электричество в дома 7812 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.



«Свет вернули более шести тысячам семей Бахмутской громады. Также удалось провести ремонтные работы для более чем тысячи домов в Торецкой громаде. Кроме того, энергетики возобновили работу электросети в Марьинской и Славянской громадах», — уточнили в ДТЭК.



В энергокомпании подчеркнули, что самыми сложными направлениями остаются Бахмутское, Авдеевское, Торецкое и Марьинское. Без электроснабжения пока остаются 85 населенных пунктов области.