Нацгвардейцы эвакуировали из леса под Славянском людей, скрывавшихся от обстрелов

Служащие Нагвардии обнаружили в лесу под Славянском мирных жителей, которые скрывались от обстрелов. Самому старшему из них было 83 года, самому младшему - 39. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.



Как отмечается, проводились стабилизационные мероприятия, в ходе которых и были обнаружены скрывавшиеся в лесу люди.



«Одна из них не могла передвигаться самостоятельно из-за возраста и хронических болезней. Совместными решительными действиями мы смогли переправить самым безопасным путем людей до окончания боевых действий в этом районе Донетчины», - рассказал гвардеец Виталий.



Украинские военные оказали людям первую медицинскую и психологическую помощь. Им была предоставлена еда и укрытие в ближайшем безопасном месте, а также волонтерская помощь.

Эвакуация мирных жителей под Славянском. Фото: МВД Украины