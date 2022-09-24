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Нацгвардейцы эвакуировали из леса под Славянском людей, скрывавшихся от обстрелов

24 сентября 2022, 17:29

Нацгвардейцы эвакуировали из леса под Славянском людей, скрывавшихся от обстрелов

Служащие Нагвардии обнаружили в лесу под Славянском мирных жителей, которые скрывались от обстрелов. Самому старшему из них было 83 года, самому младшему - 39. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

Как отмечается, проводились стабилизационные мероприятия, в ходе которых и были обнаружены скрывавшиеся в лесу люди.

«Одна из них не могла передвигаться самостоятельно из-за возраста и хронических болезней. Совместными решительными действиями мы смогли переправить самым безопасным путем людей до окончания боевых действий в этом районе Донетчины», - рассказал гвардеец Виталий.

Украинские военные оказали людям первую медицинскую и психологическую помощь. Им была предоставлена еда и укрытие в ближайшем безопасном месте, а также волонтерская помощь.

Эвакуация мирных жителей под Славянском. Фото: МВД Украины

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