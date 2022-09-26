Войска РФ дронами атаковали объект военной инфраструктуры в Одесской области

Над Одесской областью один дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны, но еще два попали в объект военной инфраструктуры. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.



Он отметил, что из-за масштабного пожара и детонации боеприпасов на объекте, была организована эвакуация гражданского населения.



Предварительно, по данным ОК «Юг», пострадавших нет, а борьба с огнем и спасательная операция продолжаются.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что за сутки на подконтрольной украинским властям части области в результате обстрелов со стороны российских сил погибли трое мирных жителей.