Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Ночью оккупанты РСЗО и тяжелой артиллерией обстреляли Никопольщину

26 сентября 2022, 09:56

Ночью оккупанты РСЗО и тяжелой артиллерией обстреляли Никопольщину

Ночью российские войска обстреливали Никопольский район Днепропетровской области реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его информации, за ночь оккупанты 9 раз ударили по 4 общинам региона – Никопольской, Марганецкой, Красногригоревской и Мировской. В населенные пункты перечисленных общин прилетели около 130 российских снарядов.

Валентин Резниченко отметил, что, по предварительной информации, люди не пострадали.

«По Никополю попали трижды. В городе повреждены около 40 домов, более 20 хозяйственных сооружений, автомобили, 30 панелей солнечной станции, трансформаторная подстанция и линии электропередач. Вновь обесточенны дома почти 3000 семей. Энергетики уже приступили к работе», - написал он.

Также Резниченко отметил, что в Марганецкой, Красногригоровской и Мировской общинах проводится обследование территорий и выясняются масштабы разрушений.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что за сутки на подконтрольной украинским властям части области в результате обстрелов со стороны российских сил погибли трое мирных жителей.

Еще по теме

Места
Днепропетровская область
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:33
«ДНР»: Горловка попала под обстрел, ранены двое детей
08:51
Авиация ВСУ за сутки 33 раза ударила по позициям армии РФ на Донбассе — Гайдай
00:03
Новые абсурды «референдума» — главное за день ►
22:56
Жизнь после «референдумов»: Что изменится в политике и на фронте ►
21:34
«ДНР» и «ЛНР» заявили, что на «референдуме» уже «проголосовали» до 80% избирателей
17:57
Просто сходить на концерт: В Херсоне бюджетников обманом согнали на «референдум»
10:14
Бывший нардеп-регионал погиб в Херсоне
00:02
Под Лиманом бои, центр Донецка под обстрелом — главное за день ►
13:23
Скамейки, автоматы и поквартирный обход: «ДНР» и «ЛНР» показали второй день «референдума»
11:32
Донецк под мощным обстрелом, есть погибшие и раненые
10:04
Рынок в Новой Каховке попал под обстрел
00:37
Крым: создание «добробатов» и мобилизация
00:29
«Референдум» на лавочках и в палатках — главное за день ►
22:34
В оккупированном Алчевске под удар попало здание «МГБ ЛНР»
21:56
В Донецке погиб мирный житель
все новости
10:06
В России произошла стрельба в военкомате
09:56
Ночью оккупанты РСЗО и тяжелой артиллерией обстреляли Никопольщину
09:41
Войска РФ дронами атаковали объект военной инфраструктуры в Одесской области
09:33
«ДНР»: Горловка попала под обстрел, ранены двое детей
09:07
ВСУ за сутки отразили атаки в районах 13 населенных пунктов — Генштаб
08:51
Авиация ВСУ за сутки 33 раза ударила по позициям армии РФ на Донбассе — Гайдай
08:37
Оккупанты обстреляли Донецкую область: Трое погибших и одиннадцать раненых
00:03
Новые абсурды «референдума» — главное за день ►
22:58
В России на протестах против мобилизации за выходные задержали более 800 человек
22:56
Жизнь после «референдумов»: Что изменится в политике и на фронте ►
22:39
Оккупанты обстреляли два района Днепропетровщины
21:59
Зеленский: Ядерный шантаж Путина — не блеф, его надо сдерживать
21:34
«ДНР» и «ЛНР» заявили, что на «референдуме» уже «проголосовали» до 80% избирателей
20:33
Протесты против мобилизации в России: В Махачкале начались столкновения с полицией
19:58
Оккупанты за сутки обстреляли более 35 населенных пунктов — Генштаб ВСУ
все новости
ВИДЕО
Новые абсурды «референдума» — главное за день ►
26 сентября, 00:03
Жизнь после «референдумов»: Что изменится в политике и на фронте ►
25 сентября, 22:56
Просто сходить на концерт: В Херсоне бюджетников обманом согнали на «референдум»
25 сентября, 17:57

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты