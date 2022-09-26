Ночью оккупанты РСЗО и тяжелой артиллерией обстреляли Никопольщину

Ночью российские войска обстреливали Никопольский район Днепропетровской области реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его информации, за ночь оккупанты 9 раз ударили по 4 общинам региона – Никопольской, Марганецкой, Красногригоревской и Мировской. В населенные пункты перечисленных общин прилетели около 130 российских снарядов.

Валентин Резниченко отметил, что, по предварительной информации, люди не пострадали.

«По Никополю попали трижды. В городе повреждены около 40 домов, более 20 хозяйственных сооружений, автомобили, 30 панелей солнечной станции, трансформаторная подстанция и линии электропередач. Вновь обесточенны дома почти 3000 семей. Энергетики уже приступили к работе», - написал он.

Также Резниченко отметил, что в Марганецкой, Красногригоровской и Мировской общинах проводится обследование территорий и выясняются масштабы разрушений.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что за сутки на подконтрольной украинским властям части области в результате обстрелов со стороны российских сил погибли трое мирных жителей.