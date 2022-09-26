В России произошла стрельба в военкомате

В городе Усть-Илимск Иркутской области России произошла стрельба в военкомате, сообщают местные СМИ и телеграм-каналы.



Был ранен начальник призывной комиссии Александр Елисеев. Он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



«Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь», — написал он.



На видео, опубликованном в соцсетях, вооруженный человек делает один выстрел и люди в военкомате с криками убегают.



Стрелявшего задержали. По данным СМИ, это 25-летний местный житель Руслан Зинин, ему 25 лет, он безработный. Как пишет Mash, он начал стрелять, когда военком Елисеев проводил инструктаж для людей, попадающих под мобилизацию.



Мать Зинина рассказала «Астре», что «очень переживал из-за повестки, которая пришла лучшему другу», который не служил в армии.



«В последнее время Руслан жил у бабушки. Утром он сказал ей, что ушел в военкомат добровольцем. Потом мы не могли до него дозвониться, а потом увидели эти новости. Самому Руслану повестка не приходила, но вчера она пришла его лучшему другу. Руслан был очень расстроен из-за этого, потому что друг его в армии не служил. Говорили, что будет частичная мобилизация, а получается, что берут всех», — рассказала она.