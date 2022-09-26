За сутки войска РФ уничтожили в Донецкой области 49 гражданских объектов

За минувшие сутки российская армия уничтожила и повредила 49 гражданских объектов в Донецкой области, среди них - 37 жилых домов, критическая инфраструктура. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы среди гражданских.



Оккупационные войска РФ атаковали 11 населенных пунктов области, нанесли 26 ударов.

«Непрерывные обстрелы продолжались по Авдеевке, где зафиксировано 10 ударов. Под вражеским огнем находились также города Бахмут, Краматорск, Красногоровка, Торецк, пгт Северное, села Богатырь, Иванополье, Алексеевка, Орловка, Плещеевка», - уточнили полицейские.

Оккупанты обстреливали регион зенитно-ракетными комплексами «С-300», РСЗО «Град» и «Смерч», артиллериеей. Отмечается, что две ракеты попали по Краматорску, разрушив больницу, частный дом, три многоквартирных дома, гаражи. А в Бахмуте пострадал центр социальных служб и жилье граждан.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 114 человек, с начала обязательной эвакуации – более 19 200 человек, в том числе 3137 – дети, 909 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что за сутки на подконтрольной украинским властям части области в результате обстрелов со стороны российских сил погибли трое мирных жителей.