Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

За сутки войска РФ уничтожили в Донецкой области 49 гражданских объектов

26 сентября 2022, 10:44

За сутки войска РФ уничтожили в Донецкой области 49 гражданских объектов

За минувшие сутки российская армия уничтожила и повредила 49 гражданских объектов в Донецкой области, среди них - 37 жилых домов, критическая инфраструктура. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы среди гражданских.

Оккупационные войска РФ атаковали 11 населенных пунктов области, нанесли 26 ударов.

«Непрерывные обстрелы продолжались по Авдеевке, где зафиксировано 10 ударов. Под вражеским огнем находились также города Бахмут, Краматорск, Красногоровка, Торецк, пгт Северное, села Богатырь, Иванополье, Алексеевка, Орловка, Плещеевка», - уточнили полицейские.

Оккупанты обстреливали регион зенитно-ракетными комплексами «С-300», РСЗО «Град» и «Смерч», артиллериеей. Отмечается, что две ракеты попали по Краматорску, разрушив больницу, частный дом, три многоквартирных дома, гаражи. А в Бахмуте пострадал центр социальных служб и жилье граждан.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 114 человек, с начала обязательной эвакуации – более 19 200 человек, в том числе 3137 – дети, 909 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что за сутки на подконтрольной украинским властям части области в результате обстрелов со стороны российских сил погибли трое мирных жителей.

Еще по теме

Места
Донецкая область
Прочее
Война обстрелы на Донбассе
Организации
полиция Донецкой области

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:17
В Мариуполе оккупанты разрушили дом по бульвару Хмельницкого
10:44
За сутки войска РФ уничтожили в Донецкой области 49 гражданских объектов
09:33
«ДНР»: Горловка попала под обстрел, ранены двое детей
08:51
Авиация ВСУ за сутки 33 раза ударила по позициям армии РФ на Донбассе — Гайдай
00:03
Новые абсурды «референдума» — главное за день ►
22:56
Жизнь после «референдумов»: Что изменится в политике и на фронте ►
21:34
«ДНР» и «ЛНР» заявили, что на «референдуме» уже «проголосовали» до 80% избирателей
17:57
Просто сходить на концерт: В Херсоне бюджетников обманом согнали на «референдум»
10:14
Бывший нардеп-регионал погиб в Херсоне
00:02
Под Лиманом бои, центр Донецка под обстрелом — главное за день ►
13:23
Скамейки, автоматы и поквартирный обход: «ДНР» и «ЛНР» показали второй день «референдума»
11:32
Донецк под мощным обстрелом, есть погибшие и раненые
10:04
Рынок в Новой Каховке попал под обстрел
00:37
Крым: создание «добробатов» и мобилизация
00:29
«Референдум» на лавочках и в палатках — главное за день ►
все новости
11:17
В Мариуполе оккупанты разрушили дом по бульвару Хмельницкого
10:44
За сутки войска РФ уничтожили в Донецкой области 49 гражданских объектов
10:06
В России произошла стрельба в военкомате
09:56
Ночью оккупанты РСЗО и тяжелой артиллерией обстреляли Никопольщину
09:41
Войска РФ дронами атаковали объект военной инфраструктуры в Одесской области
09:33
«ДНР»: Горловка попала под обстрел, ранены двое детей
09:07
ВСУ за сутки отразили атаки в районах 13 населенных пунктов — Генштаб
08:51
Авиация ВСУ за сутки 33 раза ударила по позициям армии РФ на Донбассе — Гайдай
08:37
Оккупанты обстреляли Донецкую область: Трое погибших и одиннадцать раненых
00:03
Новые абсурды «референдума» — главное за день ►
22:58
В России на протестах против мобилизации за выходные задержали более 800 человек
22:56
Жизнь после «референдумов»: Что изменится в политике и на фронте ►
22:39
Оккупанты обстреляли два района Днепропетровщины
21:59
Зеленский: Ядерный шантаж Путина — не блеф, его надо сдерживать
21:34
«ДНР» и «ЛНР» заявили, что на «референдуме» уже «проголосовали» до 80% избирателей
все новости
ВИДЕО
Новые абсурды «референдума» — главное за день ►
26 сентября, 00:03
Жизнь после «референдумов»: Что изменится в политике и на фронте ►
25 сентября, 22:56
Просто сходить на концерт: В Херсоне бюджетников обманом согнали на «референдум»
25 сентября, 17:57

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты