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Ночью оккупанты активно атаковали на Донецком и Горловском направлениях

26 сентября 2022, 12:45

Ночью оккупанты активно атаковали на Донецком и Горловском направлениях

Ночью российские войска интенсивно атаковали регион на Донецком и Горловском направлениях. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«Не утихают обстрелы Марьинской общины: под ударом Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка, Антоновка. В Красногоровке сгорел частный дом, еще несколько повреждено. Информация о пострадавших не поступала», — отметил он.

Также Павел Кириленко рассказал, что в Авдеевке ночью были единичные прилеты по старой части города, а к утру — артобстрел центра. Обошлось, без жертв.

Зафиксированы были интенсивные обстрелы в Торецке, в городе, по данным Кириленко, повреждено здание местной больницы, горит частный дом. Пострадавших нет.

По словам Кириленко, в Светлодарской общине ночью шли обстрелы Одрадовки и станции Майорск, также обошлось без пострадавших.

Павел Кириленко призвал не подвергать себя опасности и эвакуироваться.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что за сутки на подконтрольной украинским властям части области в результате обстрелов со стороны российских сил погибли трое мирных жителей.

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