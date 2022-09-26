Жителей захваченной части юга Украины оккупанты хотят отправить на фронт

Жителей захваченной российскими войсками части Запорожской области оккупанты намерены отправить на войну против Украины. Об этом сообщил глава оккупационной администрации в Запорожской области Евгений Балицкий.



По его словам, речь идет о «добровольцах» батальона, который там формируется.



Отмечается, что эти планы оккупанты будут осуществлять «после вхождения Запорожской области в состав России».



О численности батальона не сообщается.



Такой же батальон оккупационные власти формируют и в захваченной Херсонской области.

Ранее мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров порекомендовал мужчинам до 35 лет немедленно покинуть оккупированную территорию по маршруту Крым-Грузия.