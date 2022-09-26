Попытки российского наступления в Донецкой области войдут в историю войн как одно из самых циничных убийств собственных солдат. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.



«Несмотря на очевидную нелепость войны для России и потерю оккупантами инициативы, командование российских военных все равно гонит их на гибель. Постоянные попытки российского наступления в Донецкой области наверняка войдут в историю войн как одно из самых циничных убийств своих же солдат», — сказал он.



По его словам, «когда мы видим эти наступления, в очередной раз убеждаемся, что российская мобилизация — откровенная попытка дать командирам на местах постоянный поток "пушечного мяса". Иного смысла в русской мобилизации нет».



«Они почувствовали, что проиграют, и пытаются просто оттянуть этот момент, обеспечить хоть какую-то активность на фронте, поставить хоть кого-то с оружием в руках вместо погибших», — сказал также президент.



Зеленский высказал сожаление в связи с тем, что «российское общество пока не осознает всей жестокости российской власти по отношению к своему же народу. Но мы должны сделать все, чтобы каждый гражданин России признал, что его же государство лишает его самого главного — права на жизнь».