«ДНР»: Пять раненых от обстрелов за сутки

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» были ранены пять мирных жителей, в том числе двое детей. Об этом заявил «СЦКК ДНР».



Люди были ранены в Кировском районе Донецка и Центрально-городском районе Горловки, отмечается в сообщении.



Также в «ДНР» заявили о повреждении 29 домостроений в Петровском и Киевском районах Донецка, Центрально-городском и Никитовском районах Горловки и Макеевке, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.

В Донецкой области, по данным администрации, погибли трое мирных жителей от обстрелов со стороны российских сил за сутки. Еще 13 человек получили ранения.