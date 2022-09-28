ВСУ укрепляют позиции вблизи Лимана Донецкой области — ISW

Вооруженные силы Украины укрепляют позиции вблизи города Лиман Донецкой области. Об этом сообщают в отчете специалисты Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что в районе Лимана продолжаются ожесточенные бои, а украинские военные продолжают приближаться к городу, освобождая новые населенные пункты. В ISW пишут, что все больше ВСУ близки к тому, чтобы перерезать последние пути снабжения группировки российских войск в этом городе и взять оккупантов в оперативное окружение.

Эксперты ISW, ссылаясь на украинские источники, сообщили, что в течение 26-27 сентября ВСУ взяли под контроль несколько сел к северо-западу и северу от Лимана. А, ссылаясь на российские источники, в ISW отметили, что украинская артиллерия держит под огневым контролем последний путь для снабжения российских войск в городе через Сватово, Макеевку и Терны. К тому же украинские разведывательные и диверсионные группы уже замечены в городах Торске и Ямполь, которые расположены к юго-востоку от Лимана.

Также в отчете ISW, цитируя репортаж журналистов газеты New York Times, указано, что на бахмутском направлении действует российсккая ЧВК «Вагнер». Отмечается, что «вагнеровцы» из ряда заключенных, отправившихся на войну, часто сдаются в плен украинской армии.

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