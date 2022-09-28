Российские войска атаковали 19 населенных пунктов Донбасса за сутки

За минувшие сутки российская армия атаковала 19 населенных пунктов Донбасса. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы среди гражданских, а также раненые.

Армия РФ ударила по городам Авдеевка, Бахмут, Торецк, Красногоровка, Горняк, Николаевка, Железное, Славянск, Краматорск, Часов-Яр, пгт Северное, Острое, Кураховка, селах Первомайское, Максимилиановка, Ивановское, Шахтерское, Малиновка и Карловка.

Правоохранители сообщили, что армия РФ обстреливала Донетчину ракетами «С-300», РСЗО «Град», «Ураган», «Смерч».

Уничтожены и повреждены за минувшие сутки 45 гражданских объектов Донецкой области – 36 жилых домов, школа, детский сад, машиностроительный завод, складские помещения, газопровод.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 204 человека, с начала обязательной эвакуации – более 19700 человек, в том числе 3206 – дети, 944 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части области в результате обстрелов со стороны российской армии погибли пять мирных жителей.