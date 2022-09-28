Оккупанты массово раздают повестки крымским татарам — Ташева

Во временно оккупированном Крыму после объявления Путиным частичной мобилизации в России раздали минимум 1500 повесток крымским татарам. Об этом во время брифинга рассказала постоянная представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева.



По ее словам, продолжается принудительная мобилизация на оккупированных украинских территориях. Когда же была объявлена частичная мобилизация в РФ, в Крыму сразу начали выдавать повестки и мобилизовать людей. Представители оккупантов из числа сотрудников «военкоматов» раздавали повестки в местах скопления крымчан, в том числе крымских татар. Также они ходили по домам.



«Это имело массовый характер и выглядело как облава на территории населенных пунктов», — сказала Ташева.



Она подчеркнула, что большое количество повесток раздавали представителям коренных народов, в частности, крымским татарам. Это количество несоизмеримо с численностью крымских татар на полуострове. Согласно последней переписи населения, в Крыму проживало 250 тысяч представителей крымскотатарского народа. Сколько точно мобилизовано на данный момент, отметила Ташева, неизвестно.



«Следует различать раздачу повесток и мобилизацию. Это разные вещи, потому что мы, как представители государства, правозащитные организации, адвокаты советовали нашим гражданам, даже когда получили повестку, не являться в "военкомат", выезжать», — резюмировала постоянная представительница президента Украины в АРК.

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