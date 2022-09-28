WSJ: США и Евросоюз готовят новые санкции против России

Соединенные Штаты и Евросоюз готовятся ввести серию санкций против России. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.



По данным издания, главными объектами американских санкций могут стать связанные с российскими властями финучреждения, которые имеют ключевое влияние на экономику, включая Агентство по страхованию вкладов РФ и платежную систему «Мир».



В WSJ добавляют, что ограничения могут ввести и против связанных с Россией посредников на финансовых рынках и рынках ценных бумаг.



В рамках возможных новых санкций Соединенные Штаты рассматривают отключения от SWIFT большего количества банков, введение более широкого экспортного контроля и ограничения против еще ряда госкомпаний.



Президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен Фон дер Ляйен предложила восьмой пакет против РФ 28 сентября, заявив, что он разработан, чтобы «заставить Кремль заплатить» за эскалацию конфликта в Украине, передает «Радио Свобода».



Предлагаемый восьмой пакет санкций включает дальнейшие запреты на импорт российской продукции, которые должны лишить Москву дополнительных доходов в размере 7 миллиардов евро.



По словам фон дер Ляйен, пакет санкций также предусматривает дополнительные запреты на экспорт военных технологий, таких как авиационная техника, электронные компоненты и определенные химические вещества.



Кроме того, пакет санкций закладывает правовую основу для ограничения цен на нефть и запретит гражданам ЕС входить в состав органов управления российских госкомпаний, сказала она.

Новые санкции также будут включать ограничения в отношении должностных лиц, ответственных за «референдумы».

Теперь предложение должно быть одобрено 27 странами-членами ЕС.