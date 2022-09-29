В Донецке под обстрел попал Куйбышевский район, погибла женщина

В оккупированном Донецке

В оккупированном Донецке в результате обстрела погибла мирная жительница.



Как уверяет «СЦКК ДНР», по улице Декабристов в Куйбышевском районе погибла женщина.



«Мэр» города Алексей Кулемзин показал последствия обстрела района.

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