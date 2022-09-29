В СБУ идентифицировали генерала РФ, который приказал захватить Мариуполь

Правоохранители идентифицировала генерала РФ, отдавшего приказ захватить Мариуполь и штурмовать одно из крупнейших промышленных предприятий города – «Азовсталь». Об этом сообщают в СБУ.

Отмечается, что военным преступником является командир 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа из Росссии генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

По данным следствия, с февраля 2022 он руководил захватом территорий Донецкой области и лично участвовал в боевых действиях против ВСУ. В СБУ пишут, что в его подчинение входят: «1-й армейский корпус народной милиции», ряд отдельных мотострелковых бригад незаконных вооруженных формирований «ДНР», батальоны танковый и «Сомали», разведбатальон «Спарта» и подразделения ЧВК «Вагнер». Мордвичев, по данным СБУ, лично осуществлял военное планирование, координацию и управление этими оккупационными подразделениями в боевых действиях.

Также он, как пишут в СБУ, отдал приказ захватить Мариупольский район, где по его указаниям войска РФ разрушали гражданскую и критическую инфраструктуру, убивали мирных жителей.

Кроме того, находясь на территории оккупированной части Мариуполя, Мордвичев провел совещание с Кадыровым, утвердив план окончательного захвата города, блокировки и последующего штурма «Азовстали» с убийством оставшихся внутри украинцев.

«При его непосредственном руководстве и контроле оккупационные войска совершали зверства против военнослужащих ВСУ и гражданского населения», - отметили в СБУ.

Сообщается, что в настоящее время генерал-лейтенанту из РФ Андрию Мордвичеву сообщено о подозрении по следующим статьям УК Украины:

▪️ ч. 3 ст. 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, если они привели к гибели людей и другим тяжким последствиям»);

▪️ ч. 2 ст. 437 («Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий»);

▪️ ч. 2 ст. 28 («Совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору»).

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части Донецкой области в результате обстрелов со стороны российских войск погибли шесть мирных жителей.