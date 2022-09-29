Российские войска обстреляли 14 населенных пунктов Донетчины за сутки

Российская армия за минувшие сутки обстреляла 14 населённых пунктов Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы и раненые, среди них дети.



В течение суток полицейские задокументировали 19 обстрелов региона оккупантами.

Войска РФ атаковали города Торецк, Авдеевка, Бахмут, Железное, пгт Северное, Очеретино, села Комар, Бердичи, Карловка, Максимилиановка, Соловьево, Новоселовка Первая, Новоукраинка, Александрополь.

Обстреливали регион из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Больше всего ударов оккупанты нанесли по Бахмуту, этот город был обстрелян четырежды.

Уничтожены и повреждены российскими военными 24 гражданских объекта - 18 жилых домов, коксохимический завод, автотранспорт, гаражи.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 278 человек, с начала обязательной эвакуации – более 20 000 человек, в том числе 3248 – дети, 949 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части Донецкой области в результате обстрелов со стороны российских войск погибли шесть мирных жителей.