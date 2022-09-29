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Число пострадавших от ракетного удара в Днепре выросло до четырех

29 сентября 2022, 13:39

Число пострадавших от ракетного удара в Днепре выросло до четырех

Количество погибших в результате ракетного удара по Днепру ночью 29 сентября выросло до четырех человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«На месте ракетного удара в Днепре спасатели обнаружили фрагменты тела еще одного ребенка. На данный момент ночная вражеская атака унесла четыре жизни. Россияне убили двоих взрослых и двоих детей – 8-летнего мальчика и 9-летнюю девочку», - говорится в сообщении.

Ракетные удары по Днепру российские оккупанты нанесли ночью. Было известно о гибели троих человек, в том числе ребенка, и ранении пятерых, в том числе 12-летней девочки. Полностью разрушены несколько частных домов, повреждены более 60 частных домов и несколько многоэтажных, а также рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач.

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