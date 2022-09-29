На улицах оккупированного Донецка появились билборды с фото Джо Байдена

В захваченном российской армией Донецке развесили баннеры с изображением президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен. Об этом сообщают местные Telegram-каналы и публикуют фото.

Фото с Байденом подкреплено надписью «спасибо деду за нашу победу», а с Урсулой Фон дер Ляйен - «выпей с горя, где же кружка». Также на обоих плакатах указаны «результаты» так называемого «референдума» о вхождении в состав РФ. В обоих вариантах в слове «вхождение» допущена ошибка.

Ранее, стало известно о планах Владимира Путина 30 октября подписать «договоры» об аннексии украинских территорий, в том числе территорий Донецкой и Луганской областей.