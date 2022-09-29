«ЛНР»: Два человека погибли, 9 ранены из-за обстрела Верхней Подгоровки

Два человека погибли, девять получили ранения различной степени тяжести в результате обстрела села Верхняя Подгоровка Старобельского района. Об этом заявили в «прокуратуре ЛНР».



Также утверждается, что в результате обстрела разрушено здание предприятия «Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения».



Ранее в «СЦКК ЛНР» заявили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на оккупированной части Луганской области погибли 100 человек. В период с 17 февраля по 29 сентября в результате обстрелов ранены 304 человека, в том числе 27 детей.