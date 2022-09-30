Зеленский заявил, что Россия становится «ДНР» и «ЛНР»

Россия своими действиями приравнивает себя к так называемым «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



«Россия приравняет себя к так называемым "ДНР" и "ЛНР", окончательно добьет те институции нормальной государственности, которые в России еще оставались», — сказал он в вечернем видеообращении.



«Оккупант заполняет могилами захваченную территорию Украины, и все больше могил – на территории самой России. Оккупант устраивает на захваченной территории пыточные – и заполнит пыточными всю территорию России. Только так теперь будет работать российская полиция, российские спецслужбы. Закон в России уничтожен», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, «те, кто принес все эти смерти, издевательства, изнасилования из России, внесут их к себе домой. Оккупант уничтожает везде на захваченной территории экономику, социальную сферу, культуру...».



«Ценой того, что один человек в России хочет продолжать эту войну, будет то, что все российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни и без уважения к каким-либо человеческим ценностям. Это еще можно остановить. Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни. Вашей жизни, граждане России», — заявил Зеленский.



Также он сообщил, что в пятницу на специальном заседании СНБО будут решения, поскольку «мы знаем, как реагировать на какие-либо российские действия».



«Завтра еще один день нашей борьбы, еще один день на пути к победе. Или будет он особенным для нас? Этот день станет еще одним, который приблизит нас к безопасности и миру. К восстановлению нашей территориальной целостности. Ибо ради этого воюют и работают миллионы украинцев. Завтра состоится специальное заседание СНБО, которое я созвал. Будут решения. И мы знаем, как реагировать на какие-либо российские действия», — подчеркнул Зеленский.