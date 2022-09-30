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В казарме под Новоайдаром погибли более 50 оккупантов — Гайдай

30 сентября 2022, 09:14

В казарме под Новоайдаром погибли более 50 оккупантов — Гайдай

В казарме под Новоайдаром Луганской области погибли более 50 военных РФ после удара, больницы Старобельска переполнены ранеными. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что в старобельские больницы госпитализировали 200 оккупантов, и не менее напряженная для войск РФ ситуация и в других больницах, приближенных к линии соприкосновения.

«Этих двухсот довезли в госпиталь. А от Бахмутовки возле Новоайдара везти в больницы никого», - написал Гайдай, отметив, что там в результате удара по району сосредоточения войск РФ погибли более пятидесяти оккупантов и были уничтожены семнадцать единиц их техники.

Всего же, как сообщает Гайдай, в течение 29 сентября авиация сил обороны Украины нанесла 29 ударов по позициям оккупантов. Попали в шесть опорных пунктов, двадцать районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также в три зенитных ракетных комплекса армии России. Кроме того, ПВО ВСУ сбито семь БпЛА, в том числе пять - иранского производства, один вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25.

Также в Луганской ОВА сообщили, что ракетные войска и артиллерия ВСУ ударили по пяти командным пунктам, пятнадцати районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, шести складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, одному зенитному ракетному комплексу и восьми других важных объектов оккупантов.

«Подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское и Безымянное.

Россиянами из разного вида вооружения обстреляны следующие населенные пункты:

- на Краматорском направлении: Богородичное, Голубые Озера, Щурово, Диброва, Озерное, Новый Свет, Екатериновка, Новое, Новоселовка, Пришиб, Донецкое, Старый Караван, Райгородок, Закотное;
- на Бахмутском направлении: Верхнекаменское, Выимка, Спорное, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Зайцево, Северное, Майорск, Раздолевка, Ивановское, Веселая Долина, Торецк», - написал Гайдай.

К тому же Сергей Гайдай сообщил, что в группировке «ЛНР» отрапортовали о восстановлении на территории захваченной части Луганской области ​​51 школы и 21 детского сада. Он отметил, что все эти школы расположены на оккупированной в 2014 году части Луганщины или в захваченных населенных пунктах в первые дни вторжения 2022 года, где в течение двух последних лет многие школы и детсады восстановили по программе президента Владимира Зеленского «Большое строительство».

Но в то же время, по данным Гайдая, в полностью разрушенных Попасной, Горском, Рубежном, Северодонецке и Лисичанске не восстановлено еще ни одного учебного заведения. Глава Луганской ОВА говорит, что для этого нужны большие деньги.

«Так, в Северодонецке уже в течение трех месяцев не могут открыть самую большую уцелевшую ОШ № 15. Что-то пытаются делать и каждый раз откладывают завершение работ. Не работают и другие 20 школ общины, которые разрушила Россия. Это – реальность проблем», - уточнил Гайдай.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в области погибли восемь мирных жителей от обстрелов в сутки.

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