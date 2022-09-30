За сутки армия РФ уничтожила 53 гражданских объекта в Донецкой области

Российские войска за минувшие сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы и раненые.



Оккупанты атаковали города Бахмут, Краматорск, Авдеевка, Торецк, Железное, села Водяное, Галицыновка, Карловка, Новоселовка Первая, Александрополь, Раздолевка, Шевченко.



Правоохранители за сутки зафиксировали последствия 27 российских обстрелов.



Уничтожены и повреждены оккупантами 53 гражданских объекта региона – 21 жилой дом, коксохимический и машиностроительный заводы, помещения коммунальных служб, отделение банка, больница, учебное заведение, автовокзал, железнодорожное полотно, линии электропередач, хозяйственные здания, магазины.

Оккупанты обстреливали Донетчину артиллерией, ракетами «С-300», РСЗО «Ураган», «Град», «Смерч».

За минувшие сутки, как отметили в полиции, российская армия пять раз обстреляла Краматорск. В результате попадания ракет оккупантов были повреждены дома местных жителей и объекты критической инфраструктуры. Есть раненые.

Раненые обстрелами есть и в Бахмуте. Сообщается, что город подвергся 6 артиллерийским обстрелам со стороны оккупантов. Повреждены шесть многоквартирных и пять частных домов, а также гражданская инфраструктура.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 199 человек, с начала обязательной эвакуации более 20 200 человек, в том числе 3270 – дети, 955 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в области погибли восемь мирных жителей от обстрелов в сутки.