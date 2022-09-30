В результате обстрела гумколонны в Запорожье погибли 25 человек, более 60 ранены

В результате обстрела гуманитарной колонны в Запорожье погибли 25 человек, 62 ранены, среди них женщины и дети. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.



Правоохранителями начато уголовное производство по факту обстрела колонны гражданских автомобилей, сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.



Уголовное производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



По данным следствия, 30 сентября 2022 года около 7:30 вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по Запорожью. Была обстреляна гражданская гуманитарная автоколонна с мирными жителями на выезде из города в районе авторынка. Пока известно о 25 погибших и около 50 раненых, среди пострадавших дети.



Отмечается, также, что досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

По данным Запорожской ОВА, из-за обстрела колонны возле областного центра российскими войсками погибли 23 человека и 28 были ранены.



1 октября в Запорожье и области объявлен днем траура.



Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал произошедшее в Запорожье и опубликовал фото последствий российской атаки.