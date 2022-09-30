В Москве показали площадь «ДНР»

В Москве

В Москве в РФ завершено благоустройство площади «ДНР». Об этом сообщают российские СМИ.



В частности, отмечается, что окончены работы по благоустройству.



«Работы проводились в рамках комплексного благоустройства Конюшковской улицы... На новой площади расширена и замощена плиткой пешеходная зона размером более чем четыре тысячи квадратных метров. Деревья, которые росли там, — взрослые липы, клены и ели — сохранили, а рядом разбили газон и цветники из многолетников, поставили скамейки для отдыха», — говорится в сообщении.



Также в РФ сообщают, что предусмотрели возможность для установки на площади памятника участникам незаконных вооруженных формирований — так называемым «защитникам Донбасса».





Ранее сообщалось, что безымянную территорию перед посольством США в Москве решили переименовать в площадь «Донецкой народной республики».