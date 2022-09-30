Число погибших в результате удара по гуманитарной колонне в Запорожье увеличилось до 26

Число погибших в результате ракетного удара по гуманитарной колонне в Запорожье увеличилось до 26 человек, 85 получили ранения. Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский, передает «Укринформ».



«Сегодня собралось здесь около 50 машин, и они накапливались с каждой минутой. В 7:12 состоялся прилет ракет С-300. Три прилета с небольшим интервалом, унесших жизни 26 человек, в том числе 2 детей - 11-летнего Максима и 14 -летней Валерии. Также погибла их мама. А их 3-летняя сестренка в больнице. За ней едут бабушка и дедушка из Львовской области», - отметил он.



Монастырский добавил, что граждане Украины ежедневно в 7 утра собирались в колонну, чтобы съездить на захваченную территорию в свои дома, к своим родителям, детям.



«Фактически сегодня сознательно были нанесены эти удары. Здесь нет ни одного военного объекта, здесь только гражданские люди. Этот удар был абсолютно четко спланирован», - добавил Монастырский.



По его данным, противник выпустил ракеты С-300 по Запорожью, предварительно, по направлению Токмака, время прилета ракеты составляет 40 секунд.

1 октября в Запорожье и области объявлен днем траура.



Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал произошедшее в Запорожье и опубликовал фото последствий российской атаки.