«ДНР»: В Донецке и Горловке от обстрелов погибли мирные жители

В оккупированном Донецке

На подконтрольной «ДНР» части Донецкой области в результате обстрелов за 30 сентября погиб один мирный житель. Еще один мирный житель погиб сегодня утром.



По информации так называемого «СЦКК ДНР», вчера гражданский погиб в Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица в Киевском и Кубышевском районах Донецка, а также в Яковлевке.



«Мэр» Донецка Алексей Кулемзин сегодня утром сообщил о гибели мирного жителя — мужчины 1966 года рождения — в Петровском районе.

На подконтрольной украинским властям части Донетчины в результате обстрелов за сутки погибли четыре человека. Еще шесть были ранены.



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