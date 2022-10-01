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Путин присвоил «героя России» погибшему в Херсоне Катериничеву

01 октября 2022, 15:22

Путин присвоил «героя России» погибшему в Херсоне Катериничеву

Владимир Путин присвоил звание «героя России» «первому замглавы военно-гражданской администрации» Херсонской области Алексею Катериничеву — посмертно. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что Катериничев был полковником.

Российские СМИ пишут, что он погиб в результате точечного обстрела: удар пришелся по дому в Херсоне, где жил Катериничев.

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Ранее сообщалось, что в оккупированном Херсоне погиб «первый замглавы администрации Херсонской области по безопасности» Алексей Катериничев.

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