Путин присвоил «героя России» погибшему в Херсоне Катериничеву

Владимир Путин присвоил звание «героя России» «первому замглавы военно-гражданской администрации» Херсонской области Алексею Катериничеву — посмертно. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе отмечается, что Катериничев был полковником.
Российские СМИ пишут, что он погиб в результате точечного обстрела: удар пришелся по дому в Херсоне, где жил Катериничев.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Херсоне погиб «первый замглавы администрации Херсонской области по безопасности» Алексей Катериничев.
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