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Оккупанты полностью вывели из строя две подстанции на юге Украины

01 октября 2022, 20:54

Оккупанты полностью вывели из строя две подстанции на юге Украины

В результате ракетных ударов россиян две подстанции «Укрэнерго» на юге Украины полностью вышли из строя. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Россия снова сознательно уничтожает гражданские объекты критической инфраструктуры. За двое минувших суток ракетными ударами полностью выведены из строя две подстанции "Укрэнерго" на юге Украины», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в результате атак оккупантов повреждено основное оборудование подстанций и других объектов высоковольтной сети. Пострадавших посреди персонала нет.

«Как только будет позволять ситуация, ремонтные бригады "Укрэнерго" начнут восстановительные работы. Компания будет прилагать максимальные усилия для возобновления работы объектов до начала отопительного сезона», — добавили в «Укрэнерго».

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