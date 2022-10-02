«ДНР» заявила об обстрелах: погибли 7 мирных жителей

Семь мирных жителей погибли за прошедшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории. Об этом сообщает так называемый «СЦКК ДНР».



Отмечается, что гражданские погибли в Петровском и Кировском районах Донецка и Никитовском районе Горловки. 9 гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Старомихайловке и Макеевке получили ранения различной степени тяжести.



За минувшие сутки на подконтрольной Украине части Донецкой области в результате обстрелов погибли три мирных жителя, еще девять были ранены.