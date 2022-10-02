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РФ намерена дать российское гражданство всем жителям «ДНР»

02 октября 2022, 15:01

РФ намерена дать российское гражданство всем жителям «ДНР»

Люди, проживающие сейчас на территории, занятой группировкой «ДНР», автоматически получат российское гражданство. Об этом сообщается в постановлении № 36-П Конституционного суда РФ, опубликованном на портале правовой информации РФ.

Отмечается, что соответствующая норма регулируется статьей 5 договора о вступлении в состав Российской Федерации. Там указано, что лица, постоянно проживающие на этой территории, признаются российскими гражданами. Исключение составляют люди, которые в течение месяца заявят о своем желании сохранить имеющееся гражданство либо остаться лицом без оного.

В постановлении КС также сказано, что «ДНР» сохранит статус «республики» в составе России.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд России одобрил пакет документов о принятии в состав Российской Федерации четырех регионов Украины. В их число входят: «ДНР», «ЛНР», Херсонская и Запорожская области.

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