Украина уже вернула из российского плена больше 800 человек

С начала войны Украина уже вернула из российского плена 808 человек. Об этом сообщила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр в Тelegram.



Она отметила, по состоянию на сегодняшний день уже проведено 24 обмена.



«Очень важно, чтобы люди, которые сегодня разыщут своих родственников и друзей, во-первых, имели четкую информацию и знали, куда обращаться, и во-вторых, чтобы общество знало, что происходит с освобожденными пленными», — подчеркнула Маляр.



Заместительница министра обороны отметила, что еще в начале широкомасштабного вторжения постановлением Кабмина был создан Координационный штаб по обращению с военнопленными.



«Украина выполняет все нормы Женевских конвенций по вопросам обращения с военнопленными. Все это осуществляет Координационный штаб по обращению с военнопленными, который объединяет в себе более 10 государственных учреждений и организаций», — добавила Маляр.