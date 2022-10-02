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Украина уже вернула из российского плена больше 800 человек

02 октября 2022, 17:39

Украина уже вернула из российского плена больше 800 человек

С начала войны Украина уже вернула из российского плена 808 человек. Об этом сообщила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр в Тelegram.

Она отметила, по состоянию на сегодняшний день уже проведено 24 обмена.

«Очень важно, чтобы люди, которые сегодня разыщут своих родственников и друзей, во-первых, имели четкую информацию и знали, куда обращаться, и во-вторых, чтобы общество знало, что происходит с освобожденными пленными», — подчеркнула Маляр.

Заместительница министра обороны отметила, что еще в начале широкомасштабного вторжения постановлением Кабмина был создан Координационный штаб по обращению с военнопленными.

«Украина выполняет все нормы Женевских конвенций по вопросам обращения с военнопленными. Все это осуществляет Координационный штаб по обращению с военнопленными, который объединяет в себе более 10 государственных учреждений и организаций», — добавила Маляр.

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