«ДНР» заявила о двух погибших и трех раненых от обстрелов за сутки

За прошедшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории погибли двое мирных жителей. Об этом заявили в «СЦКК ДНР».



Там уточнили, что погибли двое человек в Червоногвардейском районе Макеевки.



Ранения получили трое гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки и Владимировке.



Также в «ДНР» рассказали о повреждении трех домостроений в Ленинском районе Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки, а также двух объектах гражданской инфраструктуры.

В Донецкой области в результате обстрелов со стороны российских войск за сутки погиб один человек, еще 8 были ранены, сообщила военная администрация.