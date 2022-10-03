За сутки в Донецкой области оккупанты уничтожили 13 гражданских объектов

За сутки российские войска обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы и раненые. Среди пострадавших – ребенок в селе Пречистовка.



Оккупанты атаковали города Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Славянск, Угледар, Красногоровка, села Карловка, Калиновка, Парасковеевка, Пречистовка, Тоненькое.



Полиция Донбасса задокументировала 18 фактов нарушения законов и обычаев войны.

Армия РФ атаковала регион авиацией, ракетными системама, артиллерией. Уничтожены и повреждены оккупантами 13 гражданских объектов Донецкой области – 8 жилых домов, храм, промышленные производства, животноводческое предприятие.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 196 человек, с начала обязательной эвакуации более 20 900 человек, в том числе 3406 – дети, 1017 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части области в результате обстрелов со стороны российских войск за сутки погиб один человек.