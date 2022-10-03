В оккупированном Мариуполе прогремел взрыв

В оккупированном российской армией Мариуполе прогремел взрыв, в районе улицы Солнечная пожар. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.



«Именно там, где снесли дома. Думаете, кто-то тушит пожар? Не ко времени», - написал он.



Позже, по данным Андрющенко, выяснилось, что в одном из мариупольских домов взорвался газовый баллон.

Ранее местные Telegram-каналы Мариуполя показали как сейчас, после обстрелов, выглядит коллегиум-школа №1 расположенная в исторической части оккупированного войсками РФ города.